محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بإمبابة

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التجهيزات النهائية استعدادا لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غد الجمعة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للدفع عن كاهل المواطنين.

وعاين محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتأهيل موقع السوق موجها رئيس حى إمبابة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدائمة للموقع ومحيطه ومنع أية تعديات أو إشغالات ومنع إلقاء المخلفات أو القمامة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة المرورية بمداخل ومخارج الشارع  .
كما كلف المحافظ بالتأكد من جاهزية السوق بشكل اسبوعي لإستقبال سيارات السلع التابعة لوزارة التموين على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع. 
كما وجه المهندس عادل النجار السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتكثيف الدعاية للسوق لتعريف المواطنين بالموقع والخدمات المقدمة به على أن يتم تحديد مواقع مماثلة لإقامة السوق بالأحياء والمراكز والمدن لتوفير خدماته لجميع المواطنين بنطاق المحافظة.
وتدعو محافظة الجيزة المواطنين من أهالى المحافظة لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

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