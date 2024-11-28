ضمن مبادرة "خير بالتقسيط".. دعم زواج 1843 فتاة يتيمة بالفيوم

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، وضمن مبادرة (خير بالتقسيط) نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى دعم زواج (1843) فتاة يتيمة بقرى ومراكز محافظة الفيوم (إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق).



جاء ذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة تضامن الفيوم.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط" جاءت لإضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وإنه ا قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.



موضحًا أنه من خلال مبادرة "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 جنيه شهريًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مشيرًاأن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.



يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20،104) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.