كسور وكدمات..تفاصيل إصابة طفلة صدمتها سيارة في العياط

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة طفلة صدمتها سيارة ملاكي بطريق العياط

كانت بتعبر الطريق

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة صدمتها السيارة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور.



بلاغ بإصابة طفلة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة طفلة صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بطريق العياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الطفلة خلال عبورها الطريق، صدمتها السيارة مما أسفر عن إصابتها وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.