كسور وكدمات..تفاصيل إصابة طفلة صدمتها سيارة في العياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة طفلة صدمتها سيارة ملاكي بطريق العياط

كانت بتعبر الطريق

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة صدمتها السيارة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور.
 

بلاغ بإصابة طفلة 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة طفلة صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بطريق العياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الطفلة خلال عبورها الطريق،  صدمتها السيارة مما أسفر عن إصابتها وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة طفل عبورها الطريق جنوب الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

خلافات سابقة.. تفاصيل إصابة شابين خلال مشاجرة في أكتوبر

خلافات أسرية..التحقيق مع عامل شرع في قتل زوجته وابنهما في العياط

المعاينة تكشف سبب حريق شقة ومصرع سيدة وابنتها في المنيرة الغربية

تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها اختناقًا إثر نشوب حريق بشقة في المنيرة الغربية

تفاصيل إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

استمرار حبس عاطل لحيازته 100 كيس من مخدر الحشيش في الوراق

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في الوراق

تفاصيل إصابة شاب صدمته سيارة بالبدرشين

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"

عاجل|هل الدولار هيتخطى الـ50 جنيهًا؟.. مدبولي يُجيب (فيديو)

الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا