محافظ بني سويف يتابع حلول مشكلات المواطنين التي طُرحت في اللقاء المفتوح

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الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي أصدرها خلال لقائه المفتوح مع المواطنين يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتناول اللقاء مناقشة العديد من طلبات واحتياجات المواطنين وشكاواهم المتعلقة بعدد من القطاعات الحيوية والمرافق العامة.

 

وأوضحت مها حميدة، مدير خدمة المواطنين بمحافظة بني سويف، في تقرير المتابعة أن العمل جارٍ على معالجة شكوى أحد سكان قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف بشأن تأخر تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

 

وقد أفادت مؤسسة نهضة مصر أنه تم إجراء معاينة ميدانية وأخذ عينة من المياه لتحديد طبيعتها، مع مواصلة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، بما يشمل التوسع في محطة معالجة تزمنت التي ستُرفع إليها مياه الصرف.

 

أما بشأن شكوى أهالي عزبة علي الكيلاني بمركز ببا من عدم وصول مياه الشرب إلى بعض المنازل الجديدة الناتجة عن التوسع العمراني بالمنطقة الغربية، فقد شُكلت لجنة مختصة لبحث المشكلة وإعداد تقرير عاجل يتضمن الأسباب والحلول الممكنة.

 

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من إقامة سور مخالف يعوق حركة السير في أحد شوارع مدينة بني سويف، أفادت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بأنه تم عرض الموضوع على السيد المحافظ، حيث أحيلت القضية إلى الشؤون القانونية بالمحافظة.

 

كما تم تكليف المختصين في الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالتنسيق مع الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أي معوقات تعرقل الحركة في الشارع.

 

يأتي ذلك ضمن حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

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