إصابة خمس أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالدقهلية

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حادث اصطدام توكتوك
حادث اصطدام توكتوك

 

 

أصيب خمس أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالدقهلية.

حيث تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير مباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الواقعة  أمام قرية فيشا وتبين تصادم توك توك في سيارة نقل

وإصابة خمس أشخاص وهم  زغلول زكريا النويهي 50 سنة كفر النعمان ميت غمر كسر بالقدم اليمنى وجمال محمد متولي القاسم 53 سنة بشلا ميت غمر كدمات متفرقة بالجسم ومصطفى السيد الطنطاوي زاهر 58 سنة بشلا ميت غمر

كدمات بالرأس واحمد محمد السيد ابو عرب 16 سنة بشلا ميت غمر كسر بالساعد الايمن

وعبدالله السيد عبد الله عبدالهادي 59 سنة بشلا ميت غمر كسر  بالذراعين وتم نقل المصابين مستشفى اجا المركزي لتلقي العلاج.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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