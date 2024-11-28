عصابة تخصصت في سرقة المتاجر بالقاهرة.. والأمن يضبطهم



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المتاجر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، بدائرة قسم شرطة بولاق، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.