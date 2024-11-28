الأوقاف تعقد 6600 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت

أخبار مصر
أ. د /أسامة الأزهري
أ. د /أسامة الأزهري وزير الأوقاف


تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 6600 ندوة علمية خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.  
تستهدف الندوات تناول قضايا فكرية ودينية متنوعة بعد صلاة العشاء في 1320 مسجدًا بجميع المحافظات، حيث تسلط الضوء على موضوعات منها: حرمة أكل أموال الناس بالباطل، ومكارم الأخلاق كركيزة للحضارات، وأهمية ذوي الهمم في تحقيق التقدم، إضافة إلى النظام الكوني، وحرمة الفتوى بغير علم.  
تنطلق أولى الندوات يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بعنوان: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، تليها ندوات أسبوعية تعالج موضوعات بناء القيم وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والأوقاف.  
تسهم الندوات في تحقيق التعاون المثمر بين المؤسسات الدينية الكبرى لنشر الفكر الوسطي المستنير، بما يعزز الوعي الديني ويرسخ قيم التسامح والانضباط في المجتمع.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أسامة الأزهري وزير الأوقاف المؤسسات الدينية نشر الفكر الوسطى 6600 ندوة

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