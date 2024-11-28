ارتكبت 6 وقائع.. سقوط سيدة بتهمة سرقة المواطنين بالمطرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة تخصصت في سرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة قسم شرطة المطرية.

البداية عندما تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر")، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.