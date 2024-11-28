الأحد القادم.. الأوقاف تعقد المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

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وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

تعقد وزارة الأوقاف - برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم صباح الأحد المقبل ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦ هجرية، الموافق ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

تؤكد وزارة الأوقاف عنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف العاصمة الادارية الجديدة للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية بالقرآن الكريم للقرآن الكريم مسجد مصر بالعاصمة الإدارية
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