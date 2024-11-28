الأوقاف تعلن انعقاد 35 مجلس فقه عن الحقوق المتعلقة بالأسرة.. السبت القادم



تعقد وزارة الأوقاف (35) مجلس فقه تحت عنوان "الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ (1)... الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ" يوم السبت المقبل الموافق 30/ 11/ 2024م بعد صلاة العشاء، وذلك في عدة مساجد بمحافظات مصر.

يتم عقد هذه المجالس في القاهرة، حيث يُعقد في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الحافظ بالمقطم ومسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بمدينة نصر ومسجد الإمام الشافعي جنوب القاهرة ومسجد السيدة فاطمة النبوية وسط القاهرة ومسجد بلال بن رباح ش 9 المقطم ومسجد عمرو بن العاص النهضة السلام ومسجد السيدة جويرية النزهة ومسجد طارق بن زياد مساكن الشباب بالشروق ومسجد الجامع بمدينتي القاهرة الجديدة.

وتنظم الوزارة المجالس أيضًا في الجيزة، حيث يُعقد في مسجد المحروسة المهندسين ومسجد المجمع الإسلامي أ الشيخ زايد 6 أكتوبر ومسجد حدائق الجنة 6 حدائق الأهرام، وكذلك في القليوبية في مسجد الجامع الخصوص، وفي الدقهلية في مسجد الصفطاوي مدينة المنصورة ومسجد الرحمة مدينة دكرنس.

وتتم إقامة المجالس في باقي المحافظات، حيث تُعقد في البحيرة في مسجد الهداية دمنهور، وفي أسيوط في مسجد البقلي منطقة سيد البيسري غرب أسيوط، وفي المنوفية في مسجد سيدي خميس شبين الكوم، وفي الفيوم في الخليل إبراهيم بالعزب مركز الفيوم جنوب والرحمة عزبة حنين الشواشنة، وفي الغربية في مسجد سيدي أحمد البدوي طنطا أول ومسجد عبد المجيد قادوس المحلة، وفي الشرقية في مسجد أبو عبيدة بن الجراح ميت بشار منيا القمح ومسجد زاد المعاد العاشر من رمضان ومسجد المجمع الإسلامي بالنخاس القنايات، وفي بني سويف في مسجد نور الإسلام ش عبد السلام عارف ش إسلام بندر بني سويف، وفي كفر الشيخ في مسجد عبد العال دسوق قبلي، وفي قنا في مسجد سيدي عبد الرحيم بندر قنا، وفي الإسكندرية في مسجد سيدي بشر سيدي بشر، وفي البحر الأحمر في مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وفي المنيا في مسجد الحاج فكري مركز ملوي ومسجد العرفاني بندر ملوي.