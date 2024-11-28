محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، القافلة الطبية التي تنظمها جامعة عين شمس، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة سوهاج، بمقر مستشفى الهلال الأحمر الخيري بحي غرب سوهاج، وتحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد.

وقد حضر فعاليات القافلة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، ومحمد شوقى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق عامر منسق القافلة عن جامعة عين شمس، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وقد اطلع المحافظ على سير العمل بالقافلة الطبية بمختلف العيادات التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، وتشمل القافلة 10 تخصصات طبية متنوعة، وهي: "رمد، أنف وأذن، جلدية، مخ وأعصاب، جراحة عامة، نساء وتوليد، أطفال، أسنان، عظام، وصيدلية"، وتستهدف تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين، حيث تجرى الفحوصات الطبية وتوزع الأدوية المجانية، وتستمر فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتستهدف تقديم الخدمة لنحو 3000 مواطن.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية مثل هذه القوافل الطبية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والمحافظة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع، مشيدا بمجهودات القافلة الطبية في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.