دهسه أسفل سيارته.. مصرع شاب بحادث مروع بشوارع المطرية



لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة في منطقة المطرية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، بدائرة قسم شرطة المطرية متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.