دفاع سفاح التجمع: موكلي يعاني من اللامبالاة ومصاب بمرض عقلي ونفسي

استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، في الاستئناف المقدم من سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه، لمرافعة الدفاع.

حيث قال دفاع سفاح التجمع، موكلي يعاني من اللامبالاة والدليل على ذلك إلقائه الجثث على الطريق دون إخفاء، وطالب تعديل القيد والوصف في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، نظرا لعدم وجود دليل مادي للمتهم بارتكاب جرائم القتل العمد ضد الضحايا.

كما طلب دفاع سفاح التجمع، ببطلان أي قرار منسوب صدوره للمتهم لتعرضه للإكراه، وانعدام مسئولية المتهم فإصابته بمرض عقلي ونفسي، مؤكدا أن موكلة ضرب الضحايا حتى الموت لكن لا يوجد نية لقتلهم وهنا لا يوجد قتل عمد في تلك الحالة"

وأشار دفاع السفاح إلى أن المتهم كان متعاطي للمواد المخدرة خلال التحقيق معه، وهو ما أثر عليه وعلى اعترافاته.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبد القادر صبري وسامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد وتامر حماد.



وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي قضت بمعاقبة المتهم "كريم.م" المعروف إعلاميًّا بسفاح التجمع المتهم بقتل ثلاث سيدات وهتك عرضهن والاتجار فيهن وإحراز مواد مخدرة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات وقضت بإعدام الأحراز

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم المعروف إعلاميًا بسفاح التجمع لاتهامه بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.