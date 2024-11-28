مدير تعليم إهناسيا ببني سويف يتابع التقييمات مع دفاتر درجات المعلمين

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مدير تعليم إهناسيا
مدير تعليم إهناسيا ببني سويف يتابع التقييمات

تابع خالد عبد العظيم، مدير إدارة أهناسيا التعليمية ببني سويف، التقييمات الأسبوعية مع دفاتر درجات المعلمين، بمدرسة إهناسيا الإعدادية بنات، خلال جولة متابعة ميدانية لسير العمل وإنتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

 

وخلال الزيارة، قام مدير إدارة أهناسيا التعليمية، بمطابقة درجات التقييمات الأسبوعية مع دفاتر رصد المعلمين، وذلك للتأكد من دقة التقييمات وسير العمل داخل الفصول، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لغياب الطلاب وضمان انتظام الحضور. 

 

وفي سياق متصل، حاور مدير إدارة أهناسيا التعليمية، طلاب المدارس حول المادة العلمية التي تم تدريسها، حيث تم التأكد من مدى استيعابهم للمحتوى التعليمي، ناقشًا مع المعلمين كيفية تنفيذ التقييمات الأسبوعية بشكل صحيح، وضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بذلك.

 

وشدد مدير إدارة أهناسيا التعليمية، على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للدراسة، وتطبيقها بالشكل الأمثل لضمان سير المناهج الدراسية بشكل منتظم، بالإضافة إلى مراجعة كراسات الحصة والواجبات المنزلية بشكل دوري، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من رصد تقييمات شهر نوفمبر والاستعداد للاختبارات الشهرية التي ستبدأ في بداية الأسبوع المقبل.

 

وفي إطار متابعة الانضباط داخل المدارس، أشاد مدير الإدارة بانضباط العاملين داخل الفصول، وحرص التلاميذ على الالتزام بالزي المدرسي، مشددًا على أهمية تفعيل الإشراف اليومي من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، مع التأكد من هوية الزائرين بالمدرسة والإبلاغ الفوري للإدارة التعليمية في حال حدوث أي طارئ.

 

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