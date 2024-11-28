سعر الدولار أمام الجنية المصري

سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري 28/11/2024

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2024، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وبعد التداولات الصباحية في مختلف البنوك العاملة بالدولة، سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، لمزيد من التفاصيل حول أحدث تحديثات أسعار العملات الأجنبية، تابع السطور القادمة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنية المصري

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الحكومية، كما نص على النحو الأتي:-

• وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 49.53 جنيه شراء، وبيع 49.63 جنيه.

 • فيما أن سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي بلغ نحو 49.58 جنيه للشراء، وللبيع 49.67 جنيه.

• وعن تحديث سعر الدولار في البنك التجاري فوصل إلى 49.57 جنيه شراء، وبيع 49.67 جنيه.

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سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في مصر

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عاجل - سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

تحديث سعر العملة الأجنبية الخميس

 • ولمعرفة باقي التحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك، فجاءت كما على النحو الأتي:-

• سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 49.54 جنيه للشراء، وللبيع 49.64 جنيه.

• أما عن سعر الدولار في بنك القاهرة فبلغ نحو 49.60 جنيه شراء، و49.70 جنيه للبيع.

• فيما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 49.57 جنيه للشراء، مقابل 49.67 جنيه للبيع.

• حتى أن سعر العملة الأجنبية في بنك التعمير والإسكان بلغ نحو 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.

• كذلك فسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.

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