موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت المحدد من قبل وزارة المالية لصرف تلك المرتبات خلال الشهر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وعن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، فأعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر لجميع العاملين في الهيئات والجهات الخاصة بها.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

ويتم صرف جميع رواتب العاملين بالدولة شهر ديسمبر بدايةً من يوم 22 من نفس الشهر، وتُتيح الوزارة 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب جميع العاملين، على أن يتم إتاحة 3 أيام من ديسمبر، لصرف جميع المتأخرات الخاصة بالعاملين.

وفي هذا الشأن، أكد شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أنه يتم إتاحة جميع مستحقات العاملين وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

ولفت رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى ضرورة عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلية، على أن يتم إتاحة مرتبات شهر ديسمبر 2024 بدايةً من تاريخ الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدنى مرتبات شهر ديسمبر 2024 حسب الدرجات الوظيفية

ووفقًا لما أقرته الحكومة، تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية كما يلي: