موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت المحدد من قبل وزارة المالية لصرف تلك المرتبات خلال الشهر المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
وعن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، فأعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر لجميع العاملين في الهيئات والجهات الخاصة بها.
مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
ويتم صرف جميع رواتب العاملين بالدولة شهر ديسمبر بدايةً من يوم 22 من نفس الشهر، وتُتيح الوزارة 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب جميع العاملين، على أن يتم إتاحة 3 أيام من ديسمبر، لصرف جميع المتأخرات الخاصة بالعاملين.
وفي هذا الشأن، أكد شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أنه يتم إتاحة جميع مستحقات العاملين وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلي.
ولفت رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى ضرورة عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلية، على أن يتم إتاحة مرتبات شهر ديسمبر 2024 بدايةً من تاريخ الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
الحد الأدنى مرتبات شهر ديسمبر 2024 حسب الدرجات الوظيفية
ووفقًا لما أقرته الحكومة، تختلف قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها تصل إلى 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه