الاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات في مصر: نحو تعزيز الإنتاج المحلي ومكانة إقليمية رائدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين تصنيع اللقاحات في مصر تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يعزز الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد. كما ستساهم هذه الجهود في فتح أسواق التصدير إلى الدول الأفريقية، مما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

التحالف المصري لمصنعي اللقاحات: شراكة استراتيجية



خلال حفل تدشين الاستراتيجية، أوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطة جاء بالتعاون مع جهات عدة، عبر إنشاء التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA). يعمل التحالف كذراع استراتيجي لتنفيذ الأهداف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.

محاور الاستراتيجية ومحفزات الاستثمار

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على محاور أساسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وحوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصات للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي. كما تهدف إلى تحقيق مستهدفات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تشمل:

قصيرة المدى (2030): توطين 50% من إنتاج اللقاحات، نقل التكنولوجيا، والحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لأربعة لقاحات.

متوسطة المدى (2035): توطين 75% من الإنتاج وتطوير شراكات بحثية.

طويلة المدى (2040): تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وزيادة الصادرات بنسبة 50%.

مصر مركز إقليمي لصناعة اللقاحات

أكد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن احتياجات إفريقيا تصل إلى 1.4 مليار جرعة لقاح سنويًا، بينما تحتاج مصر 75 مليون جرعة فقط. بحلول 2030، ستنتج مصر 385 مليون جرعة، ما يساهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية. وأشار إلى أن 20% من مصانع اللقاحات في إفريقيا موجودة في مصر، مما يعزز دور البلاد كمركز تدريبي معتمد للكوادر الأفريقية.

دعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة اللقاحات

أوضح الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن البرنامج القومي للتطعيمات يستخدم سنويًا 45 مليون جرعة، مع توقعات بزيادة الاحتياجات إلى 1.8 مليار جرعة بحلول 2040. وتسعى مصر إلى التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، مما يساهم في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي وزيادة التصدير للأسواق الأفريقية.

رؤية استراتيجية لمستقبل الصحة العامة



تُعد الاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة اللقاحات، بما يلبي احتياجات الحاضر ويستشرف متطلبات المستقبل.