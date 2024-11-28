أعرف سعر الدولار اليوم الخميس 28/11

سعر الدولار أمام الجنية

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2024، في البنوك الحكومية والخاصة، وخلال التداولات الصباحية بالبنوك العاملة في البلاد، بلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنية

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الحكومية، كما نص على النحو الأتي:-

• وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 49.53 جنيه شراء، وبيع 49.63 جنيه.

• فيما أن سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي بلغ نحو 49.58 جنيه للشراء، وللبيع 49.67 جنيه.

• وعن تحديث سعر الدولار في البنك التجاري فوصل إلى 49.57 جنيه شراء، وبيع 49.67 جنيه.

تحديث سعر العملة الأجنبية الخميس

ولمعرفة باقي التحديثات الأخيرة التي أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك، فجاءت كما على النحو الأتي:-

• سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 49.54 جنيه للشراء، وللبيع 49.64 جنيه.

• أما عن سعر الدولار في بنك القاهرة فبلغ نحو 49.60 جنيه شراء، و49.70 جنيه للبيع.

• فيما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 49.57 جنيه للشراء، مقابل 49.67 جنيه للبيع.

• حتى أن سعر العملة الأجنبية في بنك التعمير والإسكان بلغ نحو 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.

• كذلك فسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.