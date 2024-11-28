نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام ويستمع لـ مطالبهم

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نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يتابع إنهاء مصالح المواطنين أمام الشباك

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للتأكد من سير العمل داخل المركز وانتظام تلقي طلبات المواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

والتقي “العدل” بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها مع كافة الإدارات والجهات المختصة داخل الديوان العام والمديريات الخدمية وشركات المرافق.
ووجه نائب المحافظ بحسن استقبال المواطنين والعمل علي إنهاء مطالبهم في اقل مده زمنية وإرسال كافة طلبات المواطنين إلى الجهات المختصه في نفس اليوم لفحصها والرد عليها وابلاغ المواطن بنتيجة الفحص.
واستدعي " نائب المحافظ" عدد من مدير الإدارات بالديوان العام للاستماع إلي شكاوي عدد من المواطنين داخل المركز وحلها علي الفور والرد علي استفسارات عدد آخر من المواطنين خاص بملف التصالح علي مخالفات البناء.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

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