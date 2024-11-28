افتتاح معرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بـ "تربية سوهاج"

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي أنتجتها طالبات الفرقة الأولى والثانية بكلية التربية شعبة الطفولة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للكلية بعنوان "التعليم الأخضر والتنمية المستدامة: رؤى مستقبلية"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى المعروضات وجودتها وأهميتها في العملية التعليمية فقد تم عرض قرابة ٥ آلاف قطعة فنية وأشغال، والتي تنوعت ما بين لوحات فنية في مجملها تناولت موضوع المؤتمر وهو التنمية المستدامة والتعليم الأخضر، وذلك من خلال اللوحات الزيتية، أعمال فن طباعة الاستانلس وأشغال الجوخ، من منتجات مادة الفنون التشكيلية ومنتجات مادة الألعاب التعليمية.

وآكد الدكتور محمد الشاذلي المعيد بقسم المناهج وطرق التدريس والمشرف على المعرض، علي أهمية الألعاب التعليمية للطلاب، خاصة مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، حيث أنها تسهم في إثارة اهتمام الطالب وتلبي احتياجاته التعليمية، تفاعل الحواس في عملية التعلم، كما تساهم في تنويع طرق التدريس التعزيزية، والتي تلعب مهمة في التحقق من صحة عملية التدريب والتعليم والتقاط الإجابات بشكل صحيح، مما يساعد في القضاء على الفروق بين الطلاب.

من الجدير بالذكر أن المنتجات أن تلك الأعمال هي إنتاج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024_2025، وتم تنفيذها تحت إشراف كل من الدكتورة إيمان رشوان، الدكتورة نهله فاروق والدكتور محمد الشاذلي.