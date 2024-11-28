ارتكب 5 جرائم.. التحقيق مع لص الدراجات النارية في عين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس عنصر إجرامي، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، حيث تم ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.