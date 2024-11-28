التحقيق مع المتهم ببيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع أحد الأشخاص لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص بالشروق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسؤول، وعثر بالمحل على مضبوطات، أبرزها (42 جهازا "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص".

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر، بالاشتراك مع مالك المحل، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجري ضبط مالك المحل.