"بيخطفهم ويجري".. حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في الساحل

حوادث
حبس
حبس

قررت نيابة الساحل حبس عاطل، تخصص فى سرقة  الهواتف المحمولة من المواطنين في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته سلاح أبيض، ودراجة نارية "دون لوحات معدنية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين "بأسلوب "الخطف".

وبمواجهته اعترف بارتكابه 8 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أسلوب الخطف الإجراءات القانونية التحقيقات التحقيق النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة باسلوب الخطف

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

عاجل - التفاصيل الكاملة لـ مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي من ميناء دمياط

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

الأهلي يستعيد خدمات مدافع الفريق قبل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا

من "الأصلي" إلى "رقم سري".. أحمد الشامي يحكي تفاصيل أدواره الناجحة