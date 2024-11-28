سعر الذهب اليوم الخميس 28/11/2024

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب، وخاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، انخفاضًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث أعلنت عنه مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أسعار الذهب، وأوضحت الشعبة العامة للذهب أن الإقبال على شراء الذهب يزداد كلما انخفضت أسعاره، يُذكر أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بحركة أسعار الذهب في البورصة العالمية، سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب عيار 24 انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات اليوم بالصاغة، حيث بلغ 4197 جنيهًا للشراء مقارنة بـ4209 جنيهات صباحًا، بينما سجل سعر البيع 4174 جنيهًا بعد أن كان 4186 جنيهًا في التعاملات الصباحية، هذه الأسعار لا تشمل الضريبة أو المصنعية، مع تراجع تجاوز 10 جنيهات خلال اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 3847 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ3858 جنيهًا صباحًا، بينما بلغ سعر البيع 3826 جنيهًا بعد أن كان 3837 جنيهًا في التعاملات الصباحية، دون إضافة المصنعية أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3147 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ3157 جنيهًا صباحًا، وسجل سعر البيع 3130 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2448 جنيهًا للشراء، و2434 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية أو الضريبة.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 2645 دولارًا للشراء، و2644.5 دولارًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب في الصاغة، فقد انخفض إلى 29،376 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ29،464 جنيهًا صباحًا، بينما بلغ سعر البيع 29،356 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضريبة.