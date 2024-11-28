موعد شهر طوبة 2025.. و7 طرق للحماية من الصقيع

تقارير وحوارات
الصقيع - أرشيفية
الصقيع - أرشيفية

شهر طوبة 2025 يعد من الأشهر التي تشغل الرأي العام المصري بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء لما يميز ذلك الشهر من حالة صقيع.

 

شهر طوبة 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن شهر طوبة 2025 وذلك لمعرفة موعد ذلك الشهر والاستعداد له من الآن حتى لا يصابوا بأية أمراض بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

 

موعد شهر طوبة 2025

ويأتي طوبة في الترتيب الخامس ضمن الشهور القبطية، والذي يوافق في عام 2025 المقبل، بينما يكون تقويم عام 1741 القبطي، ويحل علينا شهر طوبة حسب الحسابات الفلكية في يوم 8 أو 9 من شهر يناير 2025، على أن يستمر الشهر إلى 30 يومًا كامل تنتهي في 8 أو 9 من شهر فبراير 2025، حيث أن شهر يناير يستمر لمدة 31 يوما.

ويتميز شهر طوبة بأنه مقسم على ثلاثة أقسام كل قسم منها يمتد إلى 10 أيام، فيأتي من يوم 1 وحتى يوم 10 من برودة وانخفاض درجات الحرارة، أما القسم الثاني من شهر طوبة يبدأ من يوم 11 وحتى يوم 20 ويعرف بالزعابيب وشدة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال، بينما العشرة الأخيرة من شهر طوبة فهي تتسم بأن يبدأ الطقس في الدفء وارتفاع درجات الحرارة.

 

طرق للحماية من الصقيع خلال شهر طوبة 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحماية من الصقيع خلال شهر طوبة 2025:

  • ارتداء الملابس المناسبة: ارتدِ الثياب الدافئة والمناسبة للطقس البارد، استخدم طبقات متعددة من الملابس لتساعد في الحفاظ على الحرارة، وارتدِ قبعة وقفازات ووشاح لحماية الأجزاء الحساسة مثل الرأس واليدين والعنق.
  • تدفئة المسكن بشكل جيد: تأكد من أن المسكن مجهز بوسائل تدفئة كافية، قم بفحص وصيانة أنظمة التدفئة المنزلية مثل الأفران والمدافئ والمدافئ الكهربائية وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وبفعالية.
  • تجنب التعرض المفرط للبرد: حاول البقاء في الأماكن المغلقة في الفترات الباردة قدر الإمكان، إذا كنت بحاجة للخروج، ارتدي الملابس الدافئة والحماية الشخصية وتجنب البقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة.
  • الحفاظ على التدفئة الجسدية: استخدم وسائل التدفئة الجسدية للحفاظ على الدفء. اشرب مشروبات ساخنة مثل الشاي والقهوة والحساء وتناول وجبات دافئة ومغذية. يمكن أيضًا استخدام البطانيات الكهربائية أو الألواح الساخنة لتدفئة الجسم.
  • الاهتمام بالأطفال وكبار السن: تأكد من توفير الرعاية الخاصة للأطفال وكبار السن، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بالبرد. تأكد من توفير لهم الملابس الدافئة والإشراف عليهم بشكل منتظم للتأكد من أنهم يشعرون بالراحة والحماية.
  • الحفاظ على التواصل: تأكد من البقاء على اتصال مع أفراد العائلة والأصدقاء خلال فترات البرد القارس، قد يكون من المفيد الوصول إلى مجتمعات محلية أو مراكز اجتماعية للحصول على الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ.
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