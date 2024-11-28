موعد شهر طوبة 2025.. و7 طرق للحماية من الصقيع

شهر طوبة 2025 يعد من الأشهر التي تشغل الرأي العام المصري بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء لما يميز ذلك الشهر من حالة صقيع.

شهر طوبة 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن شهر طوبة 2025 وذلك لمعرفة موعد ذلك الشهر والاستعداد له من الآن حتى لا يصابوا بأية أمراض بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

موعد شهر طوبة 2025

ويأتي طوبة في الترتيب الخامس ضمن الشهور القبطية، والذي يوافق في عام 2025 المقبل، بينما يكون تقويم عام 1741 القبطي، ويحل علينا شهر طوبة حسب الحسابات الفلكية في يوم 8 أو 9 من شهر يناير 2025، على أن يستمر الشهر إلى 30 يومًا كامل تنتهي في 8 أو 9 من شهر فبراير 2025، حيث أن شهر يناير يستمر لمدة 31 يوما.

ويتميز شهر طوبة بأنه مقسم على ثلاثة أقسام كل قسم منها يمتد إلى 10 أيام، فيأتي من يوم 1 وحتى يوم 10 من برودة وانخفاض درجات الحرارة، أما القسم الثاني من شهر طوبة يبدأ من يوم 11 وحتى يوم 20 ويعرف بالزعابيب وشدة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال، بينما العشرة الأخيرة من شهر طوبة فهي تتسم بأن يبدأ الطقس في الدفء وارتفاع درجات الحرارة.

طرق للحماية من الصقيع خلال شهر طوبة 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحماية من الصقيع خلال شهر طوبة 2025: