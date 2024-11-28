افتتاح ورش العمل الثانيه لتعليم لغه الاشارة من خلال 100جمله اشاريه بمركز تدريب الدقهلية

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جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

 أفتُتحت ورش العمل الثانيه لتعليم لغه الاشارة وذلك من خلال تعليم 100جمله اشاريه باشراف مركز تدريب محافظة الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم. 
وقد اوضحت الدكتوره نيفين ابو المعاطي الباز مدير مركز تدريب المحافظة إنه تم التنسيق مع الدكتور وليد شعيب مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ونهى فتحى خبير لغه الاشارة لافتتاح ورش العمل المشار اليها وذلك تحت عنوان "تعليم لغه الاشارة" وقالت ان المستهدف 
من هذه الورش تعليم مسؤلي خدمه المواطنين والمراكز التكنولوجية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ويبلغ عددالمتدربين 75 متدرب مشيرة إلى ان الورشه الاولى تشمل مسئولي خدمه المواطنين من المراكز والمدن فى الفترة من وذلك خلال الفترة من 7/11الى 21/11 وعددها 25 متدرب وان الورشه الثانيه تشمل مسئولي خدمة المواطنين بالمديريات الخدمية من خلال الفترة من28/11الى5/12  وعددهم 25 متدرب والورشة الثالثة لمسئولي الخدمة بالمراكز التكنولوجية من  وذلك خلال الفترة من 12/12 إلى 12/26 وعددهم 25 متدرب.

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