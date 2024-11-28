الطالب محمود سيف رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم

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جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وقائع انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، بحضور الدكتورعرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود عبد المؤمن، المدرس بكلية الحقوق، والأستاذة لمياء كساب القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالبة، ميرنا عزت بكلية الخدمة الاجتماعية، والطالب مينا أشرف بكلية الهندسة، وبحضور الأستاذ أحمد رشاد، أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة.

 

وأعلنت النتائج بفوز الطالب محمود سيف بكلية العلوم بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالب أحمد رجب بكلية الزراعة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

كما حاز الطالب عبد الرحمن ناصر بكلية الحقوق على منصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية، والطالب عبد الهادي عادل بكلية الآثار على منصب أمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجية.

 

وفازت الطالبة أسماء بدوي بكلية الخدمة الاجتماعية بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة هاجر رمضان بكلية الآداب بمنصب أمين مساعد اللجنة الاجتماعية.

كما حاز الطالب يوسف أحمد بكلية التربية الرياضية على منصب أمين لجنة الجوالة، والطالب ديفيد فايز بكلية التمريض على منصب أمين مساعد لجنة الجوالة.

 

وفاز الطالب مروان إيهاب بكلية الهندسة بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة هاجر محمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية.

كما حاز الطالب محمد وليد بكلية دار العلوم على منصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب زياد محسن على منصب أمين مساعد اللجنة الثقافية.

 

وفاز الطالب أحمد حسين بكلية التربية الرياضية بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب أحمد إبراهيم بكلية الألسن بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية.

كما حاز الطالب مازن عماد الدين بكلية الخدمة الاجتماعية على منصب أمين لجنة الأسر، والطالبة ميار رجب بكلية التربية للطفولة المبكرة على منصب أمين مساعد لجنة الأسر.

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

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الفيوم جامعة الفيوم الطالب محمود سيف رئيسا لاتحاد طلاب اتحاد طلاب جامعة الفيوم أمناء اللجان
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