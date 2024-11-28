جامعة أسيوط تعلن "مارتن ناصر" رئيسًا لاتحاد الطلاب وصلاح النديم نائبًا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الجامعة، والتي أجريت بالمخيم الكشفي بالجامعة، وأسفرت عن فوز مارتن ناصر، الطالب بكلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وصلاح النديم الطالب بكلية التمريض، بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب جامعة أسيوط، وإعلان نتيجة أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى الجامعة، والتي تضم سبع لجان الأسر، والفني، والرياضي، والثقافي، والجوالة، والاجتماعي، والعلمي.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة للطلاب، والطالبات الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب الجامعة اليوم، كمجموعة متميزة من الشباب الواعد، والقادر على تحمل المسئولية، متمنيًا أن يكونوا خير العون، والقدوة؛ لزملائهم، داعيًا إياهم إلى المشاركة في تطوير الأنشطة الطلابية، والمجتمعية، والخدمية، التي تقدمها الجامعة.

وأشار المنشاوى إلى أن الجامعة؛ سخرت كل إمكانياتها؛ لإجراء عملية الانتخابات بصورة صحيحة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الانتخابات الطلابية، والتي أدت إلى انتظام سير أعمال الانتخابات، بشكلٍ متحضر، ودون أي عقبات، أو مشكلات، في ظل الإقبال الشديد الذي شهدته الانتخابات بالجامعة من قبل الطلاب.

وأكد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على المشاركة الفعّالة للطلاب في جميع الأنشطة الطلابية، خاصة الانتخابات التي تمثل نموذجًا للممارسة الديمقراطية داخل الجامعة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل، موضحًا: إنه تقدم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية (791) طالبًا، وطالبة من (19) كلية؛ تم مؤخرًا انتخاب 38 منهم كأمناء لجان الكليات، ومساعديهم، وتم اليوم اختيار ١٤ منهم كأمناء لجان الأنشطة على مستوى الجامعة، ثم اختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه.



وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الدولة المصرية تُشجع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية، واختيار ممثليهم بشكل حر، ونزيه، من خلال الانتخابات الطلابية التي تعد تجربة للطلاب؛ لاكتساب مهارات القيادة، والإدارة، وكذلك تعزيز القيم الديمقراطية في المجتمع الجامعي، مؤكدًا أن انتخابات جامعة أسيوط؛ جاءت متميزة تنظيمًا وأداءً، على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، والأهلية، والخاصة، ومتقدمًا بالشكر لكل من أسهم في إتمام عملية الانتخابات بشكلٍ مشرف، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك عمداء، ووكلاء الكليات الذين ترأسوا لجان اختيار الطلاب اليوم، وأساتذة كلية الحقوق الذين حضروا بصفتهم أعضاء قانونيين بجميع اللجان؛ لضمان تطبيق قواعد، وضوابط عملية الانتخاب بشكلٍ صحيح.

وكما أكد الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط على إن الانتخابات تدريب حقيقي للطلاب على الحياة الانتخابية بالدولة المصرية، وهي فرصة كبيرة للطلاب لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، موضحًا للطلاب، قبيل بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات؛ مجموعة من الإجراءات، والضوابط التي يجب عليهم اتباعها كشروط لصحة الانتخابات.

وأما نتائج انتخابات لجان الأنشطة الطلابية فجاءت كالآتي لجنة النشاط الفني إنجي أشرف أمينًا، وعمرو عثمان أمينًا مساعدًا، لجنة نشاط الأسر: عبد الرحمن عادل أمينًا، ومروة هاني أمينًا مساعدًا، ولجنة النشاط العلمي يوسف كرم أمينًا، وأحمد نصر أمينًا مساعدًا، ولجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة كريم أسامة أمينًا، وطارق مصطفى أمينًا مساعدًا، لجنة النشاط الاجتماعي: شريف وليد أمينًا، وحبيبة محمد أمينًا مساعدًا، لجنة النشاط الثقافي: مروة محمود أمينًا، ومحمد جميل أمينًا مساعدًا، ولجنة النشاط الرياضي عادل ماهر أمينًا، ومازن أشرف أمينًا مساعدًا.

وشهد ختام ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وأعضاء اللجنة الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة، إلى جانب لفيف من أعضاء اللجنة التي تضم: الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق عضو قانوني وعزالدين المنصوري أمين كلية الآداب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين كلية الطب الفرقة الخامسة، والطالبة رانيا حسن شحاتة أحمد كلية الصيدلة الفرقة الخامسة