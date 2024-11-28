إحالة أوراق سائق وعاطل للمفتي لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية مستأنف، إحالة أوراق سائق وعاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آليه"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد اسامه دبوس، ومحمد عيد عليوه، وأحمد عبد المنعم طبوشه وأمانة سر نادر السقا.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف ع أ م ع" 31 سنة و"إسلام ع ك ع م" 28 سنه سائق، في القضية رقم 173 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 على شمال بنها، لأنهما في يوم 2023/7/16 بدائرة مركز شبين القناطر "محافظة القليوبية" قتلا المجني عليه / محمد نبيه عبد السميع محمد البيلي - عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روحه واعدوا لذلك الغرض اسلحة نارية "بنادق اليه" بأنه وأثر خلافات سابقه توجها إلى حيث المكان والذي ايقنا سلفا تواجده به وقاما باشهار الاسلحة النارية الغة البيان والتي اعداها سالفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبة فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرزا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وتابع أنه أحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية انفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.