نوران محمود رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة

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جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

انتهت اليوم الخميس بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية فعاليات إنتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م؛ وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمده وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحيث أعلن الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة عن فوز الطالبة نوران محمود فتحي، طالبة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية رئيسًا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب مصطفي عصام عبدالرازق، طالب بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية؛ نائبًا لرئيس إتحاد طلاب الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء إتحاد الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق في تمثيل الجامعة خلال الفترة القادمة، مشيدًا بجهود اللجنة العليا واللجان الفرعية وإدارة رعاية الشباب خلال فترة الإنتخابات لخروج هذا العرس الإنتخابي بهذا الشكل المُشرف لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

وأشار الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب؛ بدور إتحاد طلاب الجامعة المهم في وضع خطط للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها، والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى؛ بالإضافة إلى متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها

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