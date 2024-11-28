وكيل تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية بالمديريةورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية ورئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الإعدادية ومدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية ومسؤولي شؤون الطلاب بالإدارات ومدير المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية ومسؤول الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية

وبحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وشدد دسوقي على ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة عند تنظيم الامتحانات والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تحكمها، مع التأكيد على التعاون بين كافة إدارات التعليم وجميع المدارس لإعداد اللجان الامتحانية على النحو الأمثل.

وكما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، وكذلك آليات اختيار رؤساء اللجان والمراقبين من بين مجموعات المعلمين المحترمين للتأكد من الالتزام بالمعايير في الامتحان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات اللازمة للامتحان وإنشاء غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية لمراقبة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عن المشكلات والتواصل الفوري مع غرفة العمليات بالمديرية المركزية والمنع التام دخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان الطلابية أو المراقبين وكذلك الدفاع الصارم ضد أي محاولات للغش وضرورة ضمان جو من الهدوء المناسب حتى يتمكن أبناءنا من أداء الامتحان بشكل صحيح.

وكما ناقش الاجتماع إعداد وتجهيز لجان الامتحانات، وتوزيع الأسئلة، وجمع أوراق الإجابة واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتأمينها، فضلا عن إعداد جداول الزيارات ومراقبة تجهيزاتها، والاختيار السليم لأعضاء اللجان الفنية لوضع أسئلة الامتحان لضمان الشفافية ومنع أي شخص من طرح الأسئلة بعذر قانوني

وكما سيتم التحقق من هوية جميع موظفي اللجنة والتحقق من هوية الطالب الذي يتم امتحانه باستخدام بطاقة الهوية وسيتم منع أي موظف في اللجنة من مغادرة اللجنة بعد فتح المظاريف التي تحتوي على الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة قيام مديري الإدارات التعليمية بتقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية الامتحان، مشددا على أن رئيس اللجنة يتحمل كامل المسؤولية عن حسن سير العمل وانضباطه في إطار الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح وتنظيم أعمال المراجعة وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وكما أكد دسوقى على ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتأكد من تجهيز اللجان الامتحانية واستعدادها بالشكل المناسب لاستقبال الطلاب، مع قيام مديري الإدارات التعليمية بزيارة اللجان قبل الامتحانات لحل المشكلات والالتزام بمعاملة الطلاب بشكل لائق وتوفير الراحة لهم ومراعاتهم نفسيًا.

كما نبه دسوقى أن الأعمال الامتحانية تعتبر من أهم مراحل العملية التعليمية، والتي من خلالها يتم تحديد مستوى الأداء لجميع أطراف المنظومة من الطلاب والمعلمين والمدارس والإدارات والمديريات، واليقظة والعمل المخلص والحرص على الارتقاء بمستوى الأداء ووجود روح الفريق والتحلي بالنزاهة في جميع المراحل بدءًا من إعداد مراكز الامتحانات وأماكنها وتحديد الأسئلة إلى الطباعة والنقل والتخزين والتوزيع وفرز أوراق الإجابة وعملية التصحيح وغيرها وحتى إعلان النتيجة والتحقق من الشكاوى، كما يجب تكثيف كافة الجهود بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة