تفاصيل لقاء المستشار حنفي جبالي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له.

العلاقات التاريخية بين البلدين



وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على التطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجيبوتي إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهمية الشراكة بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف الحيوي لتأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية بجيبوتي.

تحقيق المصالح المشتركة



وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر انطلاقًا من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.

تعزيز التعاون الثنائي



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، على العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال البرلماني، مشددًا على ضرورة حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.