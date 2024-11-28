بشرى سارة.. أسماء الناجحين في مسابقة العمال بوزارة الأوقاف من أبناء محافظة الفيوم لعام ٢٠٢٣م

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الدكتور اسامة الازهرى
الدكتور اسامة الازهرى

اعتمد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أسماء العاملين من الناجحين في مسابقة العمال من أبناء محافظة الفيوم لعام ٢٠٢٣م (تعاقد)، مؤكدا أهمية الالتزام بمواعيد تقديم مسوغات التعاقد طبقًا للجدول المرفق المحدد به موعد كل محافظة من المحافظات المرشحين عليها.

 

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب، ودعمهم للإسهام في بناء الوطن. وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تؤكد حرصها على تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن تحقيق رسالتها الدعوية والخدمية بكفاءة.

 

وشدد وزير الأوقاف على أن اختيار العمال جاء وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء العاملون في الحفاظ على المساجد والارتقاء بخدماتها، وأكد أن الوزارة تسعى دائمًا إلى دعم العاملين لديها وتوفير بيئة عمل تحفزهم على أداء واجباتهم بأفضل صورة ممكنة.

 

ودعت الوزارة جميع الناجحين إلى التوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإتمام إجراءات التعاقد، مع مراعاة الالتزام باليوم المحدد لكل محافظة من المحافظات المرشحين عليها لتقديم المسوغات. 


وفيما يلي أسماء الناجحين:

 

 

 

 

 

 

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