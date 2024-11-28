وكيل أوقاف الفيوم في جولة مرورية على إدارة مركز جنوب لمتابعة سير العمل الدعوي

قام الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ محمد عبد الكريم،عضو لجنة المتابعة بالمديرية اليوم الخميس 2024/11/28م، بالمرور على إدارة مركز جنوب بالفيوم، لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.



وخلال اللقاء بالعاملين، أكد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.



كما أكد على ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لأستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.



وخلال الزيارة تفقد معاليه مسجد عمر بن العزيز بالعزب، تمهيدا لضمه، مشيرا أن المساجد يجب أن تكون مفتوحة بالنور والرحمة والروحانية والأمان لكافة روادها من ضيوف الرحمن من أبناء مصر الكرام.

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