تعليم سوهاج تسدل الستار على انتخابات اتحاد الطلاب 2024-2025

أعلنت مديريه التربيه والتعليم بسوهاج اليوم عن اختتام إنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ فى أجواء من الديمقراطية والشفافية تحت رعاية وحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الرائد العام للاتحادات الطلابية على مستوى المحافظة بإشراف ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه بالمديرية وبحضور عبد الحميد ضرار موجه عام التربية الإجتماعية ونيفين فاروق مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وجه خلالها وكيل الوزارة بضرورة وضع خطه تنفيذيه للارتقاء بمستوى أعضاء مجلس إتحاد طلاب المحافظه حيث وعد بتنفيذ مجموعه ومن التدريبات لرفع مستوى المهارات الحياتية وبناء شخصية الطلاب للممارسه الحياه السياسيه فى المستقبل بشكل متوازن كما وعد أعضاء مجلس إتحاد طلاب المحافظه بتنفيذ مجموعه من الرحلات لعدد من المصانع والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى ظل الجمهورية الجديده.

وقد اسفرت نتيجة إنتخابات إتحاد طلاب مدارس المحافظة عن فوز الطالب محمد حنفى عبد الفتاح الطالب بمدرسة ساقلته الثانويه بنين بمنصب امين إتحاد طلاب المحافظه والطالبه فيروز محمد حسين بمدرسة طما الثانويه بنات بمنصب أمين مساعد إتحاد طلاب المحافظه والطالبة جنى نصر الدين بمدرسة روافع العيساوية المشتركه بالمنشاه بمنصب مقرر اللجنة الدينية الثقافة لاتحاد طلاب المحافظه والطالبة مى أحمد أمين بمدرسة جرجا الثانويه الصناعيه بنات بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية لإتحاد طلاب المحافظه والطالب يوسف معتصم محمد بمدرسة طهطا الثانويه الفندقيه بمنصب مقرر اللجنه الرياضيه الكشفيه لإتحاد طلاب المحافظه والطالبه لمياء حمدى عبد العظيم بمدرسة المستقبل الخاصه باداره البلينا التعليمية بمنصب مقرر اللجنه الفنيه لإتحاد طلاب المحافظه والطالب محمد السيد عكاشه بمدرسة على بهنسى المشتركه باداره جرجا التعليمية بمنصب مقرر اللجنة العلمية لإتحاد طلاب المحافظه