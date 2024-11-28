إطلاق خط "الرورو" المصري-الإيطالي بحضور رئيس الوزراء

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تدشين خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي غدًا الجمعة، بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات، جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ما أهمية هذا الخط؟

تعزيز التجارة مع إيطاليا: كونها واحدة من أهم الدول المستوردة للصادرات المصرية.

تسهيل نقل البضائع الطازجة: خاصة الحاصلات الزراعية التي تحتاج إلى النقل السريع للحفاظ على جودتها.

فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى أوروبا: عبر ممر تجاري سريع وآمن.

زيادة تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا: حيث تسعى الموانئ المصرية لتصبح مركزًا محوريًا للنقل واللوجستيات.

هذا المشروع يعزز من الجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل الكبرى كمشروع القطار السريع، ويوفر ربطًا مباشرًا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا عبر مصر، مما يساهم في تسهيل نقل البضائع المجزأة التي لا تتطلب سفنًا كبيرة.