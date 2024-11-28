دول "معاهدة الأمن الجماعي" تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى وقف القتال في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، حسبما جاء في الإعلان الصادر عن قمة المنظمة التي عقدت في أستانا عاصمة كازاخستان اليوم الخميس.

وقال قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان في إعلانهم الذي نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "يساورنا قلق عميق إزاء التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين في قطاع غزة ولبنان. وندعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في قطاع غزة وفي المنطقة ككل، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل آمن، وضبط النفس وسط التهديد بتوسع منطقة المواجهة المسلحة".

وشدد زعماء "معاهدة الامن الجماعي" على ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية والدبلوماسية وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والأمن لجميع سكان المنطقة".

وأعرب القادة عن قناعتهم بأن "تسوية القضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار القانون الدولي، بما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن مبادرة السلام العربية التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين".