ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 1000 قرص ترامادول بالفيوم

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوة مباحث مركز شرطة طامية، بمديرية امن الفيوم، تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة، والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق من ضبط عنصرين إجراميين، تخصصا في بيع عقاقير الترامادول، وذلك بعد أن وردت معلومة عن شخص يدعى. س. وآخر. ر" يقيمان بإحدى قرى دائرة المركز يقومان ببيع عقاقير الترامادول والمحظور بيعه إلا عن طريق الصيدليات وبأمر من الطبيب لكونه مضاف للقسم الثاني من جدول المخدرات، لما له من تأثير على الحالة العقلية والنفسية.

 

وعقب التأكد من صحة المعلومة تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طاميه وضم الرائد محمد البوشي معاون مباحث المركز، وعدد من أمناء وأفراد وحدة المباحث بالمركز، وأمكن ضبطهما في كمين مُحكم، وبحوزتهم عدد  1000 قرص ترامادول بغرض الاتجار.

 

حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء أحمد عزت، مساعد الوزير، مدير أمن الفيوم بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون لا سيما في مجال بيع المواد المخدرة.

 

 

 

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