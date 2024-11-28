عاجل.. قرار جمهوري بشأن محافظ البنك المركزي المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

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عاجل| السيسي يُصدر توجيها جديدًا لمحافظ البنك المركزي


 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر “د” بتاريخ 26 نوفمبر 2024، نص القرار رقم 521 لسنة 2024، الذي يستند إلى الدستور والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن تكليفات خاصة بالقيادات المصرفية والمالية.


 

تشكيل المجلس الجديد:

وفقًا للقرار، يبدأ عمل مجلس إدارة البنك المركزي اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام، ويتألف المجلس من:

1. حسن السيد حسن عبد الله - رئيسًا.

2. رامي أحمد عادل أبو النجا - نائبًا لمحافظ البنك المركزي.

3. طارق محمد بدوي الخولي - نائبًا لمحافظ البنك المركزي.

4. محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

5. علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجيا.

6. نجلاء أنور الأهواني - خبيرة اقتصادية.

7. شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.

8. محمد عثمان إبراهيم الديب - خبير مصرفي.

9. سميحة السيد فوزي - خبيرة اقتصادية.

10. عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.

11. خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.


 

المادة الثانية:

ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

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