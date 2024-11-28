براءة ذمة ملاك مشروع أب تاون كايرو من فروق وديعة الصيانة

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة ذمة ملاك مشروع أب تاون كايرو من فروق وديعة الصيانة.

 

تفاصيل الدعوى عندما أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن بعض ملاك مشروع أب تاون كايرو الدعوى رقم ٣٣١٠ لسنة ٢٠٢٣ مدني جنوب القاهرة ضد شركة إعمار مصر للمطالبة ببراءة ذمتهم من فروق وديعة الصيانة المطالب بها عن أعوام من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ نظرًا لكونها مطالبات جزافية ومبالغ فيها.


وبمناقشة الدعوى قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وانتهت إلى نتيجة مؤداها أن الشركة قد عجزت عن إثبات المصروفات التي أنفقتها للمطالبة بتلك الفروق من الملاك حتى  صدور حكمًا ببراءة ذمة ملاك أب تاون كايرو من تلك المطالبات عن السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١.

المستشار هيثم عباس أب تاون كايرو شركة اعمار شركة اعمار مصر محكمة جنايات القاهرة

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