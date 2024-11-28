رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يعقد اجتماعا مع أعضاء الاتحادات الطلابية بكليتي الجامعة

عقد الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الخميس اجتماعًا مع رؤساء الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات ونوابهم وأمناء اللجان ومساعديهم؛ لتهئنتهم بفوزهم في هذه الانتخابات ومناقشة خطتهم خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أحمد عبدالعال القائم بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ومسئولي إداراة رعاية الشباب بالجامعة

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب على فوزهم فى الانتخابات الطلابية للعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مضيفًا أنه لا بد أن يكونوا على قدر هذه المسئولية والأمانة، لأنهم يمثلون حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة

وكما حث رئيس الجامعة الطلاب على تشجيع زملائهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية، مؤكدًا على دعم الجامعة لهم، وحرصها الشديد على تنمية روح الريادة والإبداع وغرس قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن لديهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأشار الدكتور علي يوسف إلى أن الانتخابات تمت وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية، كما أنها أسفرت عن قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية.

وكما وجه رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري الذين شاركوا في تنظيم الانتخابات خلال الفترة الماضية خروجها بهذا الشكل المُشرّف