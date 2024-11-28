محافظ أسيوط يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

هنأ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مساء اليوم الخميس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ تقديرًا لجهودها المتميزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة في محافظة دمياط والتي ساهمت في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ على أن هذا التكريم يعكس التقدير العربي لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ويعد تتويجًا لجهود الدولة في دعم خطط التنمية المستدامة والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدكتورة منال عوض تعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في المناصب القيادية مشيدًا بجهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

والجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تُعد إحدى الجوائز المرموقة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربي