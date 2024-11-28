

انتقد وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، اتحاد الكرة، بسبب راتب البرازيلي ميكالي مع منتخب الشباب، وراتب أحمد الكاس مع منتخب الناشئين.

وليد صلاح الدين ينتقد اتحاد الكرة بسبب راتب ميكالي والكاس: الاتنين مدربين منتخبات وطنية

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ميكالي يحصل 117 ألف دولار هو وجهازه، والكاس يحصل على 7 آلاف دولار هو وجهازه، وهذا منتخب وهذا منتخب وهذا وطني وهذا وطني.

وأضاف وليد صلاح الدين: لماذا لا يتم منح الكاس 20 ألف دولار مثلا، ولماذا لا تتم معاملة المصري بشكل جيد كالأجنبي، وحين تحقيق العدل ستنتظم المنظومة.

وعن التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام قال صلاح الدين: الأهم هو ضبط المنظومة، وليس الفكرة في الخبير الأجنبي أو المصري.

وأكمل مدير الكرة بنادي زد: الأهم معاملة الحكام معاملة تليق بهم ومنحهم الدورات والتثقيف الذي يجعلهم أفضل بالإضافة إلى منحهم مستحقاتهم حتى يتمكنوا من محاسبتهم.

واختتم صلاح الدين: حين تحقيق السابق سنقف على أرض صلبة، وبعدها لا يفرق التعاقد مع خبير أجنبي أو مصري، لكن هل منطقي أن أتعاقد مع خبير أجنبي يحصل على آلاف الدولارات والحكام لا يحصلون على مستحقاتهم؟.

