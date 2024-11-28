وزارة الثقافة تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

تحتفي وزارة الثقافة المصرية بدعم ونشر الفنون المتنوعة من خلال دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بحفل مميز بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

يقام الحفل تحت عنوان "أعمال رومانسية للوتريات"، بقيادة المايسترو مدحت عبد السلام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

برنامج فني يحتفي بأعمال المؤلفين العالميين



يشمل البرنامج باقة مختارة من أروع أعمال كبار المؤلفين العالميين، مثل: السيمفونية الوترية رقم 1 لفيلكس مندلسون، ورومانس للفيولينه وأوركسترا الحجرة من تأليف دفورجاك، والذي يقدمه مدحت عبد السلام كصوليست.

بالإضافة إلى سيرينادة لأوركسترا الحجرة من تأليف إدوارد إلجار، وسيرينادة للوتريات ليوليوس فون بيليكسي.

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. تاريخ من النجاح



تأسس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على يد الدكتورة نيفين المحمودي، ونجح على مدار 20 عامًا في تقديم حفلات موسيقية مميزة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الثقافي بين مصر ودول العالم، تأكيدًا على دور الفنون في تعزيز التواصل الثقافي العالمي.