"مصري" ضمن قائمة أبرز المؤثرين الماليين والتكنولوجيين على LinkedIn في السعودية

الاقتصاد
بوابة الفجر

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على القادة والمؤثرين في القطاع المالي والتكنولوجي، أعلنت منصة LinkedIn عن قائمتها السنوية لأبرز 200 حساب نشط ومؤثر في مجالات البنوك، المالية، التكنولوجيا المالية، الأسواق المالية، والاستشارات داخل المملكة العربية السعودية.

من بين الأسماء المتميزة في القائمة، تم اختيار الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، كواحد من المؤثرين البارزين في القطاع.

يُعرف الدكتور عبد الوهاب بتحليلاته العميقة واستشاراته الاقتصادية الدقيقة، التي ساعدت العديد من الشركات والمؤسسات المالية على اتخاذ قرارات استراتيجية ناجحة، كما يُعتبر من الشخصيات الرائدة التي تستخدم منصات التواصل لنشر المعرفة وتبادل الأفكار المتعلقة بالاقتصاد والأسواق المالية.

ومن جانبه أعرب الدكتورمحمد عبد الوهاب، عن سعادته باختياره ضمن قائمة لأبرز 200 حساب نشط ومؤثر في مجالات البنوك، المالية، التكنولوجيا المالية، الأسواق المالية، والاستشارات داخل المملكة العربية السعودية، التى تنشرها منصة التواصل المهني لينكدان، مشيرًا إلى أنها من أكبر المنصات المهنية في العالم، لافتًا إلى أن نشر الوعي والمعرفة وإفادة الأخرين هو واجب ومسئولية على كل فرد لديه خبرة كبيرة في مجال معين فنقل المعرفة هو هدف في حد ذاته ورسالة مجتمعية.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، على أهمية نقل المعرفة المهنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المهنية ودورها الكبير في تعزيز الوعي ونشر الثقافة الاقتصادية.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب، أن هذه المنصات أصبحت أدوات أساسية لنقل الخبرات والأفكار بين المهنيين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن "الاستفادة من هذه القنوات تساهم في تعزيز الابتكار وتطوير المهارات المهنية، مما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل".

وأضاف: "إن مشاركة الأفكار والتحليلات الاقتصادية على هذه المنصات تسهم بشكل فعال في بناء مجتمع معرفي قوي، يدعم التنمية المستدامة ويعزز من قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات".

وشجع عبد الوهاب،  المهنيين على التفاعل الإيجابي والمشاركة المستمرة عبر هذه المنصات لنقل خبراتهم، وتعزيز الحوار الذي يسهم في دعم الاقتصاد وبناء مستقبل أفضل.

والجدير بالذكر أن  هذه القائمة تمثل نخبة من الخبراء والرواد الذين يسهمون في قيادة عمليات التحول والابتكار، وإعادة تشكيل ملامح القطاعات الحيوية، وقد تم اختيار هذه الشخصيات بناءً على نشاطهم البارز وتأثيرهم الإيجابي على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مساهماتهم المهنية التي تسهم في تطوير هذه القطاعات محليًا وإقليميًا.

أهمية القائمة للمجتمع المهني

تضم القائمة شخصيات متنوعة، من كبار المسؤولين الماليين (CFOs) والاستراتيجيين الماليين إلى رواد التكنولوجيا المالية والمستشارين، الذين يسهمون في وضع معايير جديدة للتميز والإبداع، وتهدف إلى تشجيع المهنيين والمهتمين على:
متابعة هذه الحسابات للاستفادة من الأفكار والرؤى التي يقدمها هؤلاء المؤثرون، بناء شبكات مهنية قوية مع قادة الفكر والابتكار في المملكة، وتعزيز النقاشات التي تسهم في تطوير القطاعات المالية والتكنولوجية.

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