لهذه الأسباب.. محافظة الدقهلية تعلن عن مسابقة لـ " تدريس دورات اللغات المختلفة "

أعلنت محافظة الدقهلية عن فتح باب التقديم لمسابقة " تدريس دورات اللغات المختلفة " بمكتبة مصر العامة بالمنصورة من خلال التعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة.

وأشارت المحافظة ان الهدف من المسابقة هو انتقاء أفضل المدربين والمعلمين في تدريس اللغات من أجل تدريب الطلاب والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية مهاراتهم اللغويه ومواكبة الشباب لمتطلبات سوق العمل.

-وأوضحت محافظة الدقهلية ان شروط التقديم للمسابقه:

1- أن يكون المتقدم من خريجي قسم اللغات من أحد الكليات الآتية: ( الآداب - التربية - الألسن - اللغات والترجمة).

2- إجتياز الإختبارات التي سيجريها معهد لغات القوات المسلحة بالمكتبة وسيتم الحصول علي شهادة ( MTD ) " دبلومة طرق التدريس " معتمدة من المعهد.

وان كيفية وطرق التقديم:

1- إرسال سيرتك الذاتية + صورة شهادة المؤهل الدراسي + صورة بطاقة الرقم القومي.



وأضافت محافظة الدقهلية إنه حال وجود مزيد من الاستفسارات تكون من خلال فريق عمل مكتبة مصر العامة إدارة العلاقات العامة الدور الرابع أو الاتصال على الارقام التالية:- (01097105805)

- ( 01000423886 ) - ( 01009199112 ) - أو من خلال التواصل واتساب مكتبة مصر العامة

( 0502303049 )