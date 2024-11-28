وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع عدد من القوى السياسية اللبنانية

أخبار مصر
الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالات هاتفية اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية.

وشملت اتصالات وزير الخارجية كل من: “سمير جعجع رئيس حزب القوات، وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب، وسليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر”.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن تطلع مصر إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام وأساس يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة في لبنان الشقيق، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددًا على أن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية عن تقديرهم العميق لمساندة مصر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشيرين إلى عزمهم بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع مصالح وتطلعات الشعب اللبناني.

وزير الخارجية الأحزاب والتيارات اللبنانية بدر عبد العاطي لبنان

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