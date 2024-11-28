وليد صلاح الدين يهاجم الأهلي بسبب وسام أبو علي

الفجر الرياضي
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

انتقد وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، عدم إعلان الأهلي حجم إصابة مهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ومدة غيابه عن المباريات.

وليد صلاح الدين: ليس من المنطقي إخفاء إصابة وسام أبو علي

وأضاف وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ليس من المنطقي أن يتم إخفاء إصابة وسام أبو علي، حتى الحديث عن تسريب التشكيل هو أمر غير منطقي، والعالم تغير وجميعنا نرى أندية العالم يتم قبل المباراة إعلان تشكيلها.

وتابع نجم الأهلي السابق: لماذا لا يصدر بيان من الأهلي بتحديد طبيعة إصابة وسام أبو علي وحجمها ومدة غيابه، والعالم كله أصبح يتعامل بهذا المنطق وبشفافية مطلقة.

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وعن إمكانية وجود أفشة وإمام عاشور في تشكيل الأهلي سويًا، قال: في الكرة لا يوجد شيء ثابت، ومن الممكن أن يلعب إمام عاشور مع أفشة لكن الأهم ما هي المباراة وكيف الوضع، ومن الممكن في مباراة بإفريقيا أن يلعب إمام وأفشة وخلفهم مروان عطية.

واختتم وليد صلاح الدين: حسام حسن لعب بطريقة غريبة أمام طلائع الجيش وهي طريقة 4-1-3-2، وكانت قوة هجومية شرسة انتقدها الجميع لكنه فاز بستة أهداف.
 

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