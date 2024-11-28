"القابضة للصناعات الغذائية" تشارك في سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية غدًا

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، تشارك غدًا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسوق اليوم الواحد بمنطقة الاميرية بمحافظة القاهرة ليكون الموقع الثالث لأسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة مع استمرار العمل ومشاركة القابضة للصناعات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمنطقتي مدينة نصر وحلوان.

وفي سياق متصل وبالتوازي مع عمل أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظة القاهرة جاري الإستعداد لافتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الأول بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة غدًا الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، بالتنسيق مع محافظة الجيزة.