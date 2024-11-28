طالب يطعن زميله داخل مدرسة بالإسكندرية (القصة الكاملة)

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إسعاف

شهدت مدرسة نور العلم الثانوية المشتركة التابعة لإدارة برج العرب التعليمية حادثة مؤسفة اليوم الخميس، حيث أقدم طالب على طعن زميله بآلة حادة خلال مشادة بينهما، ما أدى إلى إصابة الأخير بجرح طعني شبه نافذ أسفل عظم القفص الصدري الحادثة أثارت حالة من الفزع والذعر بين الطلاب، حيث غطت الدماء المصاب الذي سقط على الأرض أمام أعين زملائه.

عقب الحادث، تم نقل الطالب المصاب بشكل عاجل إلى مستشفى العامرية العام، الأقرب إلى موقع المدرسة، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأكدت مصادر طبية أن حالته استقرت بعد تلقيه العناية الأولية.

شهادة المدرسة عن الحادث

في تعليق على الواقعة، أشار أحد مسؤولي المدرسة إلى أن الطلاب كانوا في حالة من المزاح الذي تطور إلى كارثة غير متوقعة.

وأوضح أن الحادث تم التعامل معه بسرعة من خلال تقديم الإسعافات الأولية للطالب المصاب قبل نقله للمستشفى.

فصل الطالب المعتدي وتطبيق لائحة الانضباط

وعلى الفور، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، قرارًا عاجلًا بفصل الطالب المعتدي وفقًا للوائح الانضباط المدرسي. 

وكما أحيلت الواقعة إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد في تصريحاته أن المديرية تلتزم بتطبيق القوانين واللوائح بصرامة، مشددًا على ضرورة تعزيز الانضباط داخل المدارس. وأضاف أنه سيتم تكثيف المتابعات الميدانية لضمان التزام الطلاب بقواعد السلوك المدرسي ومبادئ التعليم، مع التصدي لأي سلوكيات تهدد سلامة العملية التعليمية.

جراءات إضافية لضمان الانضباط

علنت المديرية عن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الطلاب داخل المدارس ورصد المخالفات السلوكية، بهدف تعزيز الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وشددت على أهمية توعية الطلاب وأولياء الأمور بأخلاقيات وقواعد التعامل داخل المؤسسات التعليمية.

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